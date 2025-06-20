Konya merkezli 4 ilde düzenlenen büyük çaplı dolandırıcılık operasyonunda, internet üzerinden sahte ürün satışı yaparak vatandaşları yaklaşık 116,5 milyon TL dolandıran suç örgütüne darbe vuruldu. Operasyonda aralarında 3 kadının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret platformları ve ilan siteleri üzerinden elektrikli süpürge, tarım makineleri, mobilya, bisiklet, ev ve otomobil gibi ürünleri uygun fiyata satıyormuş gibi göstererek vatandaşları tuzağa düşüren bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin sahte ilanlar aracılığıyla alıcılardan kapora veya ürün bedelinin tamamını tahsil ettikleri, ancak hiçbir ürünü göndermedikleri tespit edildi. Bu yöntemle mağdurlardan toplamda 116 milyon 500 bin TL'lik haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 15 şüpheliden 11’i, Konya, Gaziantep, Mersin ve Mardin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin ise daha önce işledikleri suçlar nedeniyle halihazırda cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'uyuşturucu ticareti' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.