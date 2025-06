Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir apart dairede meydana geldi. Aynı evde kalan İranlı Sina Khosravi ile trans birey arkadaşı Seyed A.M. arasında klima yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya Seyed A.M.’nin arkadaşı Hadi J. de katıldı. İddiaya göre mutfağa yönelen Hadi J., eline geçirdiği bıçakla Khosravi’yi boğazından bıçakladı.

1 Saat Beklediler, Sonra Evi Terk Ettiler

Olayın ardından Hadi J. ve Seyed A.M., yaklaşık bir saat boyunca cesetle birlikte evde bekledi. Ardından da Hadi J.'nin evine giderek apart daireden ayrıldılar. Bir süre sonra Seyed A.M., Çınar Polis Merkezi’ne giderek yaşananları anlattı ve polise teslim oldu.

Cinayet Büro Zanlıyı Kaçarken Yakaladı

Polisin ihbarla olay yerine sevk ettiği sağlık ekipleri, Sina Khosravi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cinayet Büro ekipleri şüpheli Hadi J.’yi kaçma hazırlığı yaparken Muratdede Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.