Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Gökçeyamaç Mahallesi'nde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen bir vatandaş, piknik yaptığı esnada arazide dikkat çekici bir cisim fark etti. Toprağın yüzeyine yakın bir noktada bulunan bronz renkli diski yerden alarak jandarma ekiplerine haber verdi.

Müze Uzmanları İnceledi: Bizans Dönemine Ait Olabilir

Vatandaşın duyarlılığı üzerine Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen tarihi obje, Erzurum Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından incelendi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre bronz diskin Bizans dönemine ait olabileceği belirlendi. Kesin tarihlendirme ve işleviyle ilgili detaylı analizlerin sürdüğü bildirildi.

Tarihi Eser Müzeye Teslim Edildi

Kültürel mirasın korunması adına örnek bir davranış sergileyen vatandaşın bulduğu eser, Erzurum Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlara tarihi eserleri korumaları ve en yakın güvenlik birimlerine haber vermeleri çağrısında bulundu.

Fotoğraf Kaynağı: Pusula Gazetesi