Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada Denizlispor Spor Kulübü’müze -24 puan silme cezası geldiği ve kulübün Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düştüğü haberleri yer almaktadır. Kulübümüzün mali açıdan zorlu zamanlar geçirdiği doğrudur ancak haberlerde belirtilen -24 puan silme cezası, takımın bir alt lige düştüğü ve A takım faaliyetlerinin tamamen sonlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Ayrıca kulübe verildiği iddia edilen -12 puanlık cezanın da henüz resmi olarak tebliğ edilmediği vurgulandı.

Denizlispor Taraftarına Çağrı: “Sadece Resmi Açıklamalara İtibar Edin”

Açıklamada, kulüp hakkında çıkan asılsız haberlerin camiada kafa karışıklığına yol açtığına dikkat çekilerek, Denizlispor taraftarlarına şu uyarı yapıldı:

“Kulübün resmi sayfasından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Zor Süreçte Umut Mesajı

Denizlispor’un içinde bulunduğu mali sıkıntılar inkâr edilmese de, kulüp yönetimi ayakta kalmak için mücadele etmeye devam ediyor. Taraftar ve camia desteğiyle bu sürecin atlatılması hedefleniyor. Kulübün kapanması veya amatör ligde faaliyetlerinin sonlanması gibi bir durumun şu an için resmi bir karşılığı bulunmuyor.