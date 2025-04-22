Başkan Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin iki farklı bölgesinde başlatılan karabuğday ekimiyle üreticilere her alanda destek verdiklerini belirtti.

Toplam 120 dekarlık alanda gerçekleştirilen ekimle birlikte, tohumdan mazota, gübreden teknik desteğe kadar üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Acar, bu örnek uygulamayla yalnızca tarımsal üretimi değil, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan karabuğdayın tanıtımını da amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Acar, kısa yetişme süresi ve yüksek rakımlarda verimli sonuçlar vermesi sayesinde karabuğdayın Kızılcahamam için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, “Hasatla birlikte elde edilecek tohumlarla bu bereketi tüm ilçemize yaymak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, üretici güçlü olursa Kızılcahamam da güçlü olur,” dedi.

Kızılcahamam’da Üretimin Yeni Adı: Karabuğday! 🌱🚜



Toprağın bereketine, emeğin değerine, üretimin gücüne inanıyoruz.

Bu inançla karabuğday ekimine başladık!



İlçemizin iki ana bölgesinde başlattığımız çalışmayla; tohumdan mazota, gübreden teknik desteğe kadar her alanda… pic.twitter.com/CPoybhKtJ4 — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) April 21, 2025