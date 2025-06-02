Ankara’nın Kızılay bölgesinde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde Gezi Direnişi'nin yıldönümünü anmak için bir araya gelen öğrenciler yalnızca “durdukları” gerekçesiyle gözaltına alındı. Kızılay’da toplanan grup, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Katılımcılar, sessizce durarak Gezi’yi anmak isterken çevik kuvvetin yoğun şekilde alana yığılması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, herhangi bir taşkınlık yaşanmadığı halde 15 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sosyal medya tepkisi!

Öğrenci Kolektifleri tarafından yapılan paylaşımda ise şu sözlerle tepki gösterildi;

“Kadınlar katledilirken bu kadar hızlı gelmeyen polis, konu Gezi olunca sokağı ablukaya aldı. Ama nafile; sokaklarda durmaya, susmadan devam edeceğiz.”

Gözaltına alınanların akıbetiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.