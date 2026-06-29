Kaza, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, Ekiplerin yaptığı incelemede, Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk'un öldüğü belirlendi. Yaralanan 1 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.