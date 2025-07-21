CHP’nin önceki genel başkanlarından gazeteci-yazar Altan Öymen, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, hayatta olan tüm CHP genel başkanlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

Cenazede dikkat çeken isimlerden biri ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, aynı gün kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefat etmesine rağmen Öymen’e son görevini yerine getirmek üzere törene katıldı. Acısını içinde yaşayan Kılıçdaroğlu’nun, törende taziye kabul etmeden kısa süre sonra alandan ayrıldığı öğrenildi.

Tören, siyaset ve basın camiasından çok sayıda ismin katılımıyla duygusal anlara sahne oldu.