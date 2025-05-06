Ankara'da yaşadığı evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Ala'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti Kırşehir Ali Çam Camisi'ne getirildi.

Ala'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Sıdıklı Küçükboğaz köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Törene, gazinin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gaziler katıldı.