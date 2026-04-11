Ankara’nın Keçiören ilçesinde çölyak hastalarına yönelik önemli bir sosyal proje hayata geçirildi. Keçiören Belediyesi tarafından Aşağı Eğlence Mahallesi’nde bulunan Kanuni Parkı içerisinde kurulan Glütensiz Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Mesut Özarslan, Mehmet Akçay, Ankara Çölyak Derneği yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Özarslan, toplumun her kesimine yönelik hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, çölyak hastalarının günlük hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Glütensiz kafenin bu alanda atılmış ilk adım olduğunu ifade eden Özarslan, ilçede glütensiz ürünlerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaymakam Akçay ise çölyak hastalığının toplumda yeterince görünür olmadığını vurgulayarak, glütensiz ürünlerin maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Belediyenin bu alandaki desteklerinin önemli olduğunu belirten Akçay, benzer projelerin artması gerektiğini ifade etti.

Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven de glütensiz beslenmenin bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlatarak, çapraz bulaşma riskine dikkat çekti. Tanrıseven, güvenli üretim yapılan bu tür mekanların çölyak hastaları için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Programda konuşan Dernek Başkan Yardımcısı Metin Erdem ise çölyak hastalarının yaşam boyu dikkatli beslenmek zorunda olduğunu belirterek, açılan kafenin sosyal yaşam açısından önemli bir katkı sunduğunu söyledi.

Kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılışın ardından protokol üyeleri kafeyi gezerek glütensiz ürünler hakkında bilgi aldı. Katılımcılara, kafede hazırlanan ürünlerden ikram edildi.