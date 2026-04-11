Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerinin çalışma disiplinine yönelik yeni bir düzenleme tartışılıyor. Gündeme gelen uygulamaya göre, Genel Kurul oturumlarına katılım göstermeyen milletvekillerine maaş kesintisi uygulanması planlanıyor.

Mevcut uygulamada da yoklama sistemi bulunmasına rağmen, yeni düzenlemeyle birlikte devamsızlık konusunda daha sıkı bir denetim hedefleniyor. Özellikle kritik oylamalar ve yasama faaliyetlerinde düşük katılımın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kulis bilgilerine göre, belirli sayının üzerinde oturuma katılmayan milletvekillerinin maaşlarında kesinti yapılması, ayrıca devamsızlık oranlarının kamuoyuyla paylaşılması da gündemde.

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, Meclis çalışmalarında katılım oranının artırılması ve yasama süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili resmi adımın önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.