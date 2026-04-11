Gözaltına alınan Tuba Ulu, yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yayımladı. Mizah anlayışına vurgu yapan Ulu, yaptığı paylaşımın sınırları aşmış olabileceğini ifade etti.

Ulu açıklamasında, Türkiye’de mizahın hem yapan hem de anlayan açısından bir zeka ürünü olduğuna inandığını belirterek, bu nedenle zaman zaman sınırların esnetilebildiğini söyledi. Ancak bu süreçte yaptığı bir paylaşımın “maksadını aşmış” olabileceğini dile getirdi.

Kimseyi incitme amacı taşımadığını vurgulayan Ulu, “Sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak gibi bir niyetim yoktu” ifadelerini kullandı.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Ulu, “İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum” diyerek kamuoyundan özür diledi.

Olayla ilgili süreç devam ediyor.