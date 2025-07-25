Keçiören Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin tercih sürecinde doğru kararlar alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla kapsamlı bir üniversite tanıtım etkinliği düzenledi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Ankara’daki birçok devlet ve vakıf üniversitesinden temsilciler katıldı. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, etkinlik boyunca üniversite temsilcileri, öğrenciler ve ailelerle birebir ilgilenerek onların sorularını yanıtladı.

Tanıtım süresince üniversite stantlarında görevli temsilciler, bölümlerden eğitim programlarına, kampüs imkanlarından sosyal etkinliklere, akademik kadrolardan burs ve staj olanaklarına kadar pek çok konuda öğrenci ve velilere kapsamlı bilgiler sundu. Katılımcılar, üniversitelerle doğrudan iletişim kurarak merak ettikleri konulara birebir yanıt alma ve farklı kurumları kıyaslama şansı yakaladı.

Etkinlikte ayrıca Keçiören Belediyesi bünyesinde görev yapan rehber öğretmenler de yer aldı. Uzmanlar, öğrencilere tercih listesi hazırlama ve sıralama sürecinde destek sunarak kişisel danışmanlık hizmeti verdi. Bu sayede gençler, daha bilinçli ve hedeflerine uygun tercihler yapabilme fırsatı buldu.

Başkan Özarslan: “Geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz”

Eğitime verdikleri önemi vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, gençlerin kariyer yolculuğuna katkı sağlayacak bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hayallerindeki üniversiteye ulaşmak isteyen gençlerimizi, Ankara’daki seçkin üniversitelerle buluşturduk. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrenciler kendilerine en uygun seçimi yapma imkanı buluyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Etkinliğe katılan öğrenciler, aileleri ve üniversite temsilcileri, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, eğitime verdiği destek için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.