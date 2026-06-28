Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KEÇTİM Arama ve Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Programı'nı başarıyla tamamladı. Bir yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından ekip, Ankara'da AFAD Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Belgesi alan ilk belediye olma unvanını elde etti.

İki aşamalı akreditasyon sürecinde KEÇTİM; kurumsal yapısı, personel yeterliliği, teknik donanımı ve operasyonel hazırlığıyla tüm kriterleri başarıyla karşılayarak değerlendirme heyetinden tam not aldı.

İlk aşamada kurumsal yapı incelendi

Akreditasyon sürecinin ilk bölümü, Keçiören Belediyesi AKOM Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. AFAD heyeti, ekip için hazırlanan operasyon planları, kriz yönetimi süreçleri, lojistik organizasyon, KBRN müdahale planları, tahliye prosedürleri ve diğer teknik dokümanları ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

Bunun yanı sıra 31 personelin eğitim belgeleri, sağlık raporları ve bireysel yeterlilik dosyaları ile AKOM Yerleşkesi'nin kriz yönetim merkezi, lojistik depoları ve medikal alanları da denetimden geçti.

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Akreditasyonun ikinci aşamasında ise gerçek afet koşullarını yansıtan kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Alarmın verilmesiyle kısa sürede organize olan KEÇTİM Ekibi, operasyon üssünü belirlenen süre içinde kurarak haberleşme, lojistik, sağlık ve güvenlik süreçlerini eksiksiz şekilde yönetti.

Enkaz senaryosunda ekipler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle canlı kazazedeye zamanında ulaşarak başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attı. Tatbikat sonunda tahliye, envanter kontrolü ve operasyon alanının güvenli şekilde kapatılması da sorunsuz tamamlandı.

"Afetlere hazırlığın somut göstergesi"

AFAD tarafından yapılan değerlendirmede KEÇTİM'in disiplinli çalışma anlayışı, ekip koordinasyonu, teknik yeterliliği ve operasyon yönetimi yüksek puan aldı. Böylece Keçiören Belediyesi, Ankara'da AFAD Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan ilk belediye olurken, KEÇTİM de ilçe belediyeleri arasında bu unvana sahip ilk ve tek arama kurtarma ekibi olarak kayıtlara geçti.

Alınan akreditasyon belgesi, Keçiören Belediyesinin afetlere hazırlık, kurumsal kapasite ve profesyonel arama kurtarma alanındaki çalışmalarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.