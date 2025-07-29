Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecekleri görüşmede, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 5. Toplantısına eş başkanlık edecek.

Toplantıda şu başlıklar öne çıkacak:

Orta Koridor’un geliştirilmesi

Enerji ve savunma sanayi işbirliği

Karşılıklı ticaretin artırılması

Tarım, medya ve kültür alanlarında ortak projeler

Yeni yatırım ve ulaşım hedefleri

İki ülke arasında çok sayıda yeni işbirliği anlaşması imzalanması da bekleniyor.

Diplomatik Bağların Temelleri

Türkiye, 1991 yılında Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke olarak önemli bir diplomatik pozisyonda bulunuyor. 1992 yılında resmi diplomatik ilişkiler kurulmuş, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği aynı yıl açılmıştı. Bugün iki ülkenin birçok şehirde karşılıklı büyükelçilik ve konsoloslukları aktif şekilde faaliyet gösteriyor.

İkili ilişkiler;

2009’da Stratejik Ortaklık

2022’de ise Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine çıkarıldı.

Türk Dünyasında Ortak Rol

Türkiye ve Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere TÜRKSOY, TÜRKPA, Türk Akademisi gibi yapılar altında Türk dünyasının entegrasyonu için işbirliğini sürdürüyor. Ayrıca BM, İİT, ECO gibi çok taraflı yapılarda da yakın diplomatik temaslar mevcut.

5 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi

2024 yılında Türkiye-Kazakistan arasında karşılıklı ticaret hacmi 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yılın ilk beş ayında bu rakam 1,9 milyar doları aştı.

Türkiye, Kazakistan’ın en büyük yatırımcılarından biri konumunda.

2005-2024 arasında Türkiye’den Kazakistan’a toplam 5,2 milyar dolar yatırım yapıldı.

Ülkede 3 bin 538 Türk şirketi faaliyet gösteriyor.

Şu ana kadar 78 ortak proje hayata geçirildi.

Vizesiz Kalış Süresi 90 Güne Çıktı

Turizmde de ilişkiler gelişiyor:

2023’te 863 bin Kazak turist Türkiye’yi ziyaret etti.

Türkiye’den Kazakistan’a giden turist sayısı ise 130 bin oldu.

Kazakistan, Türkiye vatandaşlarının vizesiz kalış süresini 30 günden 90 güne çıkardı. Eğitim alanında ise 12 binden fazla Kazak öğrenci Türkiye’de eğitim görüyor; 2024-2025 döneminde 300 öğrenci daha Türkiye Bursları kazandı.