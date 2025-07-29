İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı operasyon sonucunda önemli deliller ele geçirildi. Operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşti.

550 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bunlar arasında:

5 adet villa

22 adet lüks araç

7 motosiklet

21 arazi

bulunuyor. Ayrıca, 558 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.

Dijital Deliller Ele Geçirildi

Operasyonlar kapsamında;

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Çok sayıda cep telefonu, SIM kart

Bilgisayarlar, kripto cüzdanlar

Dijital materyaller

ele geçirildi.

Şüphelilerin Suç Profili

Soruşturmalar neticesinde şüphelilerin;

Yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla sosyal medyada reklam vererek haksız kazanç sağladıkları,

Vatandaşları yasadışı bahis sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları ,

İnternet siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

33 Gözaltı, 13 Tutuklama

Operasyon sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 13’ü tutuklanırken, 20 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."