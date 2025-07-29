Kayserispor Kulübü, taraftarına yönelik yayınladığı çağrıda, “Birlikte güçlüyüz! Karşılıksız sevdamız için sezonun ilk maçında tribünde olalım, sevdamıza sahip çıkalım. Şimdi tam zamanı!” ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk maçında tribünleri doldurmayı hedefliyor.
Kayserispor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları:
|Tribün
|Fiyat (TL)
|Güney Alt
|2838
|Güney Üst
|2838
|Kuzey Üst
|2838
|Doğu Üst
|3838
|Doğu Alt
|4838
|Batı Alt
|5338
|Batı Üst
|4338
|Batı Balkon
|5838
|Misafir
|3689
Kayserispor’un iç saha atmosferini avantaja çevirmek isteyen yönetim, taraftarların erken bilet alımı yaparak stadyumu doldurmasını bekliyor.
Taraftarlar, biletlerini resmi satış kanalları üzerinden temin edebilir. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Kayserispor, Beşiktaş karşısında taraftar desteğini arkasında görmek istiyor.
Birlikte güçlüyüz! Karşılıksız sevdamız için sezonun ilk maçında tribünde olalım, sevdamıza sahip çıkalım. Şimdi tam zamanı!#KenetlenKayseri#KYSR | #BellonaKayserispor pic.twitter.com/i5TiCYOvVn— Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) July 29, 2025