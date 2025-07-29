Kayserispor Kulübü, taraftarına yönelik yayınladığı çağrıda, “Birlikte güçlüyüz! Karşılıksız sevdamız için sezonun ilk maçında tribünde olalım, sevdamıza sahip çıkalım. Şimdi tam zamanı!” ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk maçında tribünleri doldurmayı hedefliyor.

Kayserispor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları:

Tribün Fiyat (TL)
Güney Alt 2838
Güney Üst 2838
Kuzey Üst 2838
Doğu Üst 3838
Doğu Alt 4838
Batı Alt 5338
Batı Üst 4338
Batı Balkon 5838
Misafir 3689

Kayserispor’un iç saha atmosferini avantaja çevirmek isteyen yönetim, taraftarların erken bilet alımı yaparak stadyumu doldurmasını bekliyor.

Taraftarlar, biletlerini resmi satış kanalları üzerinden temin edebilir. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Kayserispor, Beşiktaş karşısında taraftar desteğini arkasında görmek istiyor.

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Muhabir: Uğurcan Bayrakdar