Hakkında "Uyuşturucu Madde" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi (K.B.-Kocasinan-1995), kovalamaca sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, "Hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (E.A.-Kocasinan-1987) isimli şahıs da saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: Haber Merkezi