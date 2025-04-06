Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında 'Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi!' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür:

Bakanlığımızın ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı’na gelen ihbar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Kreşte yapılan denetimin ardından ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bakanlık olarak ihmali bulunan yetkililerin gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" ifade edildi.

❗️Bugün bazı basın yayın organlarında “Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi!” şeklinde yer alan haberlere ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/FMSrpV04JH — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 5, 2025