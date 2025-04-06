Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı (Trakya) bölgelerinden başlayarak yeni bir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, şu anda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) başlayarak hafta boyunca düşeceği, bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi.

7 Nisan Pazartesi günü İstanbul’da yağışların yer yer kuvvetli olacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Nisan Salı günü bölgenin doğu kesimlerinde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağmur ile karla karışık yağmur beklenmektedir. Olası kar yağışı, buzlanma, don ve zirai don riskine karşı vatandaşların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin ve erken uyarıları dikkatle takip etmesi gerekmektedir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;



Ülkemizin 7 Nisan 2025 #Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.



Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, #Pazartesi gününden… pic.twitter.com/sOvhcq2Z7p — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 5, 2025