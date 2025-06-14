Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail-İran geriliminin ardından sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon ve provokatif paylaşımlar yapıldığını belirtti. Tunç, bu içeriklerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen soruşturma başlattığını açıkladı. “Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür içeriklere müsaade edilmeyecek” dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."