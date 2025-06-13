Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Meksika Konsolosluğu'nun gözaltındaki vatandaşlarla doğrudan temas halinde olduğunu belirtti.

Sheinbaum, "61 vatandaşımız gözaltına alınmış durumda. Gözaltı merkezlerinde tutuluyorlar. Tüm konsolosluklarımız, özellikle Los Angeles Konsolosluğu, Meksikalılarla iletişim halinde ve onlara gerekli desteği sağlıyor." dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, kendisini protestoları "şiddete teşvik etmekle" suçlamasına da değinen Sheinbaum, bunun doğru olmadığını söyledi.

Sheinbaum, "ABD İç Güvenlik Bakanı yanlış şekilde Los Angeles'ta şiddetli protestoları teşvik ettiğimi söyledi. Bu tamamen yanlıştır. Daha önce açıkça belirttim, biz her zaman şiddete karşı olduk. Şimdi temsil ettiğim yüksek sorumluluk nedeniyle buna daha da karşıyım." ifadelerini kullandı.

Meksikalı göçmenleri daima savunacaklarını vurgulayan Sheinbaum, "Meksika'daki ailelerine katkıda bulunan, dürüst ve çalışkan vatandaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Diyalog ve saygı, halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki en iyi yoldur." diye konuştu.

Öte yandan Sheinbaum, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile görüştüğünü bildirdi.

Göçmenlere yönelik yapılan baskınlara karşı olduğunu Landau'ya ilettiğini aktaran Sheinbaum, "Uluslar ve halklar arasında dahi iyi ilişkiler kurulması açısından iyi bir görüşmeydi." değerlendirmesinde bulundu.