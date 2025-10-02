İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.Ö. ve G.Ş. isimli şüphelilerin ormanda yetiştirdikleri kenevir bitkisini kubar esrar haline getirip satacakları ihbarı aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ekiplerin aramalarında, 1 kilo 473 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 240 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)