Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "ANFA Ankara" adlı sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Valilik tarafından alınan kararla yaz aylarında artan orman yangınları riskine karşı çeşitli önleyici tedbirlerin uygulamaya konulduğu belirtildi. Bu kapsamda, 10 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında Ankara genelinde ormanlık alanlar ile bu alanlara yakın bölgelerde, mesire ve piknik alanlarında ocak, mangal, barbekü gibi ateş yakma araçlarının kullanımı, açık alanda ateş yakılması ve 09.00-20.00 saatleri arasında ateşli piknik yapılması yasaklandı.

Açıklamada, bu kararın orman yangınlarının önüne geçmek, doğal alanları korumak ve can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı vurgulandı. Ayrıca, "ANFA Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan mesire alanlarında vatandaşlarımızın ilgili kurallara titizlikle uyması gerekmektedir. Soğuksu Mesire Alanı, Mavi Göl Rekreasyon Alanı, Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı ve Karagöl Mesire Alanı'nda kurallara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri gereğince idari ve adli işlem başlatılacaktır. Doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur. Lütfen duyarlılık gösterelim, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerine yer verildi.