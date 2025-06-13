Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, FIFA tarafından Güvenlik ve Stadyum Emniyeti Yetkilisi olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görevlendirildi.

Perut, 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 12 şehrinde düzenlenecek olan turnuvada, New York ve New Jersey'in ortak ev sahipliği çerçevesinde MetLife Stadyumu'nda oynanacak olan 5 grup maçı, 1 çeyrek final maçı, 2 yarı final maçı ve turnuvanın final maçında görev yapacak."

Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, FIFA tarafından Güvenlik ve Stadyum Emniyeti Yetkilisi olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görevlendirildi.



Perut, 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 12 şehrinde düzenlenecek… pic.twitter.com/12Ul3Cpj45 — TFF (@TFF_Org) June 12, 2025