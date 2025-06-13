Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, FIFA tarafından Güvenlik ve Stadyum Emniyeti Yetkilisi olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görevlendirildi.
Perut, 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 12 şehrinde düzenlenecek olan turnuvada, New York ve New Jersey'in ortak ev sahipliği çerçevesinde MetLife Stadyumu'nda oynanacak olan 5 grup maçı, 1 çeyrek final maçı, 2 yarı final maçı ve turnuvanın final maçında görev yapacak."
Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, FIFA tarafından Güvenlik ve Stadyum Emniyeti Yetkilisi olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görevlendirildi.— TFF (@TFF_Org) June 12, 2025
Perut, 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 12 şehrinde düzenlenecek… pic.twitter.com/12Ul3Cpj45