MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:
" Başkanımızdan Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan’a Ziyaret Ziyaretin anısına, Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin, Sayın Murat Ercan’a isminin yazılı olduğu Ankaragücü forması hediye etti.
Sayın Murat Ercan’a, kulübümüze verdiği kıymetli destekler, nazik ev sahipliği ve Ankaragücü camiasına gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederiz."
Başkanımızdan Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan’a ZiyaretJune 12, 2025
Ziyaretin anısına, Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin, Sayın Murat Ercan’a isminin yazılı olduğu Ankaragücü forması hediye etti.
Sayın Murat Ercan’a, kulübümüze verdiği kıymetli destekler, nazik ev sahipliği ve… pic.twitter.com/sek45XxyxG