Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için yürüttükleri çalışmalar kapsamında F.A.’yı takibe aldı.
Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yapılan işlemlerin ardından F.A., cezaevine teslim edildi.
Basın Bülteni@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/ZMWAeSeTWz— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) July 8, 2025
Muhabir: Haber Merkezi