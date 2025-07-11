Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden 99'u tutuklandı, 60 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise sürüyor.

Suç Profilleri: Dolandırıcılık, Bahis, Müstehcenlik ve Daha Fazlası

Şüphelilerin;

Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı,

Sosyal medya ve sahte web siteleri üzerinden araç kiralama, kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadi ve bungalov kiralama gibi yöntemlerle vatandaşları kandırdığı,

Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri işlettiği,

Bahis sitelerinde para transferi yaptığı,

Mobil bankacılık hesaplarına girerek kişisel verileri ele geçirdiği tespit edildi.

21 İl Merkezli, 50'den Fazla İlde Operasyon

Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin ve Kocaeli olmak üzere 21 il merkezli ve 50'den fazla ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü.

Ele Geçirilenler: Silah, Uyuşturucu ve Dijital Materyaller

Operasyonlar kapsamında;

6 adet ruhsatsız tabanca ,

7 adet kurusıkı tabanca ,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve İstanbul’dan Artvin’e Gelen Polis Memuru Çadırında Ölü Bulundu İçeriği Görüntüle

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 800 bin TL değerinde;

7 araca ve

1 iş yerine el konuldu.

Yerlikaya: “Siber Suçlara Karşı En Güçlü Kalkan Farkındalıktır”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasının sonunda şunları söyledi:

“Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, kahraman polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin.”