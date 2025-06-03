İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 10 ilkokulundan 180 öğrenci katıldı. Halk oyunları gösterilerinin sergilendiği şölende renkli görüntüler oluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, yaptığı konuşmada, şölenin Anadolu'nun zengin kültür mozaiğini gelecek nesillere aktarma çabalarının bir nişanesi olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Yıldırım, "Halk oyunları bizlere birlikte hareket etmenin, dayanışmanın ve ortak bir ruha sahip olmanın güzelliğini hatırlatır. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese, özellikle yakın çalışma ekibime, her şeyi ilmek ilmek dokuyan okul yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.