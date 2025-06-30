Bingöl 2005 yılında Elazığ-Bingöl karayolu kenarında, spor çanta içinde ölü bulunan bebek cinayetinde şüpheliler 20 yıl sonra yakalandı. Olayın faillerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar sayesinde ulaşıldı.

16 Kasım 2005’te, yol kenarında beze sarılmış halde terk edilmiş kız bebek cesedi bulunmuştu. Ancak o tarihte olayın failleri tespit edilememiş, dosya faili meçhul olarak arşive kaldırılmıştı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı koordinesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından dosya yeniden açıldı. Özel ekip, olay yerindeki delilleri ve yıllar içinde edinilen ihbarları değerlendirerek 4 şüpheliyi belirledi.

Bursa’da Operasyon

Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa’da Bingöl ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak Bingöl’e getirildi. Yapılan soruşturmada, D.A. isimli kadının, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği üç kişiyle birlikte bir çanta içine koyarak ölüme terk ettiği ortaya çıkarıldı.

Şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan D.A. tutuklanırken, diğer 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bingöl Valiliği, JASAT ve savcılık ekiplerinin başarıyla sonuçlandırdığı operasyon hakkında, “İsim dahi verilmeden ölüme terk edilen o masum bebek için adalet yerini buldu. Hiçbir suç cezasız kalmayacak.” açıklamasında bulundu.

JASAT’ın bu yıl içinde incelediği faili meçhul cinayetlerin tamamında (%100) çözüme ulaştığı belirtildi.