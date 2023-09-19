İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler hakkında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında 1'i muvazzaf, 3 asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İzmir'de terör operasyonu
İzmir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA Ajansı
