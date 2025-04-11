Kent genelinde akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte şiddetini artıran fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde birçok noktada çatılar uçtu, araçlar ve elektrik hatları zarar gördü.

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Avrupa yakasında Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve çevre ilçelerinde, gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü.

BEYOĞLU'NDA AHŞAP BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta riskli olduğu gerekçesiyle daha önceden mühürlenen iki katlı ahşap bina, şiddetli rüzgara dayanamayarak kısmen çöktü. İkinci katı yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

KAĞITHANE'DE KOPAN ÇATI PARÇALARI, ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak'ta, fırtına sebebiyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü. İtfaiye ekipleri sokakta önlem alıp kopan parçaları kaldırırken, 3 araç zarar gördü.

SANCAKTEPE'DE ÇATI UÇTU, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta, bir binanın çatısı fırtına sebebiyle yerinden koparak sokakta bulunan elektrik tellerine zarar verdi. Sokakta elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler kopan çatıyı kaldırıp, telleri onarmak için çalışma başlattı.