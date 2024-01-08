İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşmesi bekleniyor. Kentte sağanak yağmur geçişleri de etkili olacak. Yağışların İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların İstanbul genelinde bu akşam saatlerinden itibaren 8 -10 derece düşmesi bekleniyor. Kentte sağanak yağmur geçişleri de görülecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kışa hazırlık çalışmaları kapsamında, 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak. İBB'ye ait depolarda buzlanmaya karşı kullanmak için 275 bin ton tuz da hazır bulunduruluyor. İBB kış çalışmaları kapsamında ilçe belediyelerine toplamda 60 bin ton tuz vermeyi planlıyor. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında 637 müdahale noktasında hazır bekleyecek. Metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi görev yaparken, ana arter ve çevre yollarda ise, 44 çekici bulunacak.