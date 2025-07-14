Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22)'ın valizin içerisinde cesedi bulundu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen sevgilisi eski polis C.K. (38) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, "Kardeşimi kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Ben Küçükçekmece'deki eve kardeşimin yanına gittiğimde yüzü gözü mosmordu" dedi.

İstanbul’da yaşayan Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz iddialara göre, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C. K.(38) ile bir süre ilişki yaşadı. C.K.’nın polisken ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz’ın ise yaş farkını gerekçe göstererek evlenmek istemediği öne sürüldü.

SON KEZ GÖRÜŞMEK İÇİN ÇAĞIRIP ALIKOYDU İDDİASI

İddiaya göre C.K., evlilik için Ayşe Tokyaz ve ailesini ikna etmeye çalıştı. C.K.’nın son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edildi.

CESEDİ EVDEN İKİ KİŞİ ÇIKARDI

13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde kıyafetleri çıkarılmış şekilde cesedi bulundu. Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde öldürülüp valize koyulduğu ve C.K. ile başka bir kişinin valizi evden çıkardığı belirlendi. Cesedin olduğu araçla Eyüpsultan'a gelen C.K. valizi bir yol kenarına bıraktığı öğrenildi. C.K.'nın buluşmak için aradığı arkadaşı aracın yanına gelince polise haber verdi. C.K. orada gözaltına alındı.

EVİ KIRMIZIYA BOYAMIŞ

C.K.'nın cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Cesedi valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği, ve evdeki kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında C.K. ile birlikte 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Cenazenin Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.