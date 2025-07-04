Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama 1553 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumunu koruduğunu açıkladı. EUROCONTROL’ün 3 Temmuz’da yayımladığı Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’na göre Türkiye, 23-29 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 3 bin 992 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 6’ncı hava trafiğine sahip ülkesi oldu.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bırakarak bölgesel ve küresel hava trafiğinde güçlü bir konuma ulaştığını belirtti. Türkiye’nin artık yalnızca bir transit ülke değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası bir havacılık merkezi haline geldiğini vurguladı.

“Kovid-19 Öncesine Göre %15 Artış”

Uraloğlu, Türkiye'deki uçuş sayılarının, Kovid-19 öncesi döneme göre yüzde 15 artış gösterdiğini belirterek, bu yükselişle Türkiye'nin ilk 10’da yer alan ve salgın öncesi seviyeyi yakalayan 6 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Antalya Havalimanı İlk 10’da

EUROCONTROL verilerine göre, Antalya Havalimanı da dikkat çeken bir performans sergileyerek günlük ortalama 996 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı ise Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow gibi önemli merkezleri geride bırakarak liderliğini sürdürdü.

İstanbul Havalimanı Küresel Listede de Üst Sıralarda

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de başarılı bir grafik çizdiğini ifade etti. 23-29 Haziran haftasında günlük ortalama 773 uçak kalkışıyla, İstanbul Havalimanı dünya çapında en yoğun 7’nci havalimanıolarak kayıtlara geçti.

Bakan Uraloğlu, “Türkiye, hava ulaşımında büyümeye ve dünya sıralamalarında üst basamaklara tırmanmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.