İsrail ile İran arasında yükselen gerilim, bölgeyi yeniden sıcak çatışma eşiğine taşıdı. İsrail ordusu, İran’ın güneybatısında bulunan Ahvaz kenti başta olmak üzere bazı askeri alanlara yönelik geniş çaplı hava operasyonugerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 30 savaş uçağının katıldığı operasyon kapsamında yaklaşık 50 bomba atıldığı ve saldırıların özellikle balistik füze fırlatma sistemleri, radar sahaları ve askeri altyapıya ait tesisleri hedef aldığı belirtildi.

Hedef: Füze ve Radar Sistemleri

Açıklamada vurulan noktalar arasında:

Balistik füze fırlatıcılarının yer aldığı bir tesis,

Stratejik radar sahaları

Askeri iletişim ve komuta merkezlerinin bulunduğu askeri altyapı alanlarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ahvaz’a Yoğun Bombardıman

İsrail savaş uçaklarının özellikle Ahvaz bölgesindeki çok sayıda hedefe eş zamanlı hava saldırısı düzenlediği ve 50’ye yakın bombanın bırakıldığı ifade edildi. Saldırılar sonrası bölgede büyük çaplı patlamalar ve yangınlar yaşandığı bildirildi.

Bölgesel Gerilim Tırmanıyor

Son saldırılar, İsrail ile İran arasındaki bölgesel güç mücadelesinde tansiyonu daha da yükseltti. Uluslararası toplumdan henüz resmi bir tepki gelmezken, gözler İran'ın bu saldırılara vereceği olası yanıta çevrildi.