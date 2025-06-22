Zamir, İsrail’in son 10 gündür sürdürdüğü operasyonlarda, İran’ın nükleer programına zarar vermek de dahil olmak üzere birçok stratejik hedefe ulaşıldığını iddia etti. Özellikle ABD’nin Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları sonrasında sürecin bir dönüm noktasına geldiğini ifade etti.

“ABD ile Askeri Koordinasyon Stratejik Önem Taşıyor”

İsrail Genelkurmay Başkanı, saldırıların aylar süren bir planlama süreci sonunda gerçekleştiğini belirtti. Bu süreçte özellikle ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Zamir, ayrıca bugün CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla ile de yeni bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

“İsrail ve ABD orduları arasındaki koordinasyon, bizim için stratejik öneme sahiptir” diyen Zamir, gelecekteki operasyonlara da bu iş birliğinin yön vereceğini kaydetti.

Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor

İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer altyapısına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bölgedeki tansiyonu daha da artırmış durumda. İran’ın vereceği yanıt merakla beklenirken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.