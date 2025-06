Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, yaptığı açıklamada, ABD’nin 22 Haziran gecesi İran’daki nükleer tesislere yönelik hava saldırılarında üç önemli tesisin – Fordow, Natanz ve Esfahan – doğrudan hedef alındığını duyurdu.

IAEA’nın mevcut bilgilere dayanarak yaptığı değerlendirmeye göre, özellikle daha önce İsrail’in 13 Haziran’dan bu yana defalarca saldırdığı Esfahan nükleer kompleksi, bu kez ciddi ve ek hasarlarla karşı karşıya kaldı. Daha önceki saldırılarda zarar gören bazı binaların nükleer madde içerebileceği belirtilmişti.

Grossi, "Bu sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırılar, Esfahan’daki bazı diğer binaları da etkiledi. Ayrıca, yer altı tünel girişlerinin hasar gördüğünü tespit ettik," dedi.

Fordow uranyum zenginleştirme tesisi ise yerin derinliklerine inşa edildiği için, bomba etkilerinin iç yapıda ne tür bir hasara yol açtığı henüz net olarak tespit edilemedi. Ancak Grossi, “Fordow tesisinin de doğrudan vurulduğu açıktır” diyerek saldırıyı doğruladı.

Natanz tesisi, geçmişte büyük oranda zarar görmüş olmasına rağmen, geceki saldırılarda yeniden hedef alındı. Saldırılarda, yer altı tesislere nüfuz edebilen mühimmatlar kullanıldığı bildirildi.

İran nükleer düzenleyici makamları tarafından IAEA’ya iletilen bilgilere göre, saldırılar sonrası bölgede radyasyon seviyelerinde bir artış tespit edilmedi.

Genel Direktör Grossi, mevcut çatışma ortamının bir an önce sona erdirilmesi ve tarafların acilen diplomasi masasına dönmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, IAEA’nın İran’daki yüksek oranda zenginleştirilmiş 400 kilogramdan fazla uranyum stoğunu denetleme görevine devam edebilmesi için müfettişlerin yeniden ülkeye erişimine izin verilmesinin önemine dikkat çekti.

“Müzakere masasına en kısa sürede geri dönmeliyiz. IAEA müfettişlerinin sahaya dönmesi gerekiyor. IAEA bu süreçte hayati bir rol oynamaya hazır. İran’la da, ABD ile de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Barış için çalışmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Following U.S. attacks and further analysis, IAEA assessed extensive damage at Esfahan, including tunnel entrances; Fordow was also directly impacted; additional strikes at Natanz.

