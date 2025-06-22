İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıyı görüşmek üzere telefonda bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın son gelişmeleri detaylı şekilde ele aldığı belirtildi. Arakçi, ABD’nin saldırısını sert bir dille kınayarak, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ise saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, ülkesinin bu saldırıdaki rolü veya iş birliği olmadığını ifade etti. Lammy, bölgedeki gerilimin azaltılması ve sorunun çözümü için diplomasi yolunun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Görüşme, İran ve Batı arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşirken, diplomatik kanalların açık tutulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.