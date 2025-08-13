Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmede “ateşkesin öncelikli gündem olması gerektiğini” vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, son günlerde savaşın sona erdirilmesi için farklı ülke liderleriyle yoğun temaslarda bulunduğunu belirterek, “Ukrayna’da barışın sağlanması için çalışıyoruz, ateşkes öncelikli konu” dedi.

Zelenskiy, bugün Trump ve Avrupalı liderlerin katıldığı Ukrayna konulu çevrim içi toplantıda cephedeki son durumu değerlendirdiklerini aktardı. Rusya’nın savaşı bitirmeye yönelik adım atmadığını savunan Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini ve bunu görüşmede açıkça dile getirdiklerini söyledi.

Alaska’da yapılacak Trump-Putin zirvesine de değinen Zelenskiy, “Görüşmenin ana gündeminin acil ateşkes olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı. Kiev’in, Alaska sonrası yapılacak toplantılara dahil olacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna ile ilgili meselelerin kendi temsilcilerinin yer aldığı görüşmelerde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.