İran'dan düzenlenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'in güneyindeki özellikle Birüssebi kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı. İsrail ordusu daha sonra bir isabet ihbarı aldığı noktada ekiplerinin faaliyet gösterdiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi

Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: "Orduya İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim"

ABD Başkanı Trump'tan WSJ'nin "ABD İran'a saldırmaya hazırlanıyor" iddiasına cevap

Rusya: ABD, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dahil olursa gerginlik artar

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının Birüssebi kentinde füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.

Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.

Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları: Tahran'da İsrail'e ait 2 İHA düşürüldü

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İran'ın başkenti Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey ilçesinde bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile Tahran Petrol Rafineri bölgesinde bir mini İHA etkisiz hale getirildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hizbullah'a tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'e yönelik suikastları hatırlatan Katz, "Hizbullah Genel Sekreteri seleflerinden ders çıkarmamış." ifadesini kullandı.

Katz, Kasım'ın "İran yönetiminin emirleri doğrultusunda İsrail'i tehdit ettiğini" öne sürerek Hizbullah'ı "dikkatli olması konusunda uyardığını ve İsrail'in kendisini tehdit eden gruplara karşı sabrının tükendiğini" kaydetti.

Hizbullah'ı İran ile İsrail arasındaki çatışmalara katılmaması konusunda uyaran Katz, "saldırı düzenlemeleri halinde Hizbullah'ı yok edeceklerini" savundu.

Kasım, dün yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran'ın yanında olduklarını belirterek "İsrail saldırılarını durdurmak için İran’ın yanında yer almanın kendileri için bir görev olduğunu" söylemişti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada da İran lideri Ali Hamaney'e yönelik bir suikastın "ağır sonuçları olacağı" iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla Orta Doğu'daki gerilimi görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Marco Rubio'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi ve bunun bölgesel yansımalarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, bakanların, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için yakın işbirliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

ABD'nin Fransa'ya, İran'la iletişime geçmeye hazır olduğunu belirttiği iddia edildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Rubio, gece saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın nükleer meselesini ele aldı.

Basının, ismi açıklanmayan bir Fransız diplomatik kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, iki bakan, İran'ın nükleer ve balistik programlarının İsrail ve Avrupa için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Haberde, Rubio'nun, Fransız Bakan Barrot'a "ABD'nin her an doğrudan İranlılarla iletişime geçmeye hazır olduğunu" ifade ettiği ileri sürüldü.

Barrot ise ABD'li mevkidaşına, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Fransa, Almanya, İngiltere ve İran dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasında yapılması beklenen görüşmede izleyecekleri yaklaşım hakkında bilgi verdi.

Söz konusu Avrupalı siyasetçilerin, görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye ülkesinin nükleer programına ilişkin diplomatik sürece yeniden dönmesi ve müzakerelere devam etmesi çağrısında bulunacakları belirtildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.