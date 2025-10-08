Yerel saatle öğle saatlerinde yaşanan çökme, şehir merkezindeki otel olarak yeniden düzenlenen binada meydana geldi. Madrid Belediyesi, binanın gerekli tüm yasal izinlerle restore edildiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin, binada çalışan Ekvador, Mali ve Gine uyruklu üç inşaat işçisi ile projede görevli bir mimar olduğu belirtildi. Yaralı üç kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, basına yaptığı açıklamada olayın büyük bir üzüntü yarattığını belirterek, "Binanın otel olarak yeniden yapılandırılması tüm yasal prosedürlere uygun şekilde ilerliyordu. Ancak bu trajik olayın nedeni araştırılıyor," ifadelerini kullandı.

Olayın ardından arama-kurtarma ekipleri hızlı şekilde bölgeye sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın tamamen çökmesi nedeniyle enkazda başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.