Olay, Güneşevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan banka ATM'sine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, ATM’nin içine girdi.

Sürücü yaralandı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası ATM içine sıkışan otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.