Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının yarattığı yıkımı hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması. Önce bunu başarmamız lazım. İnsani yardımların Gazze'ye bir an evvel kesintisiz biçimde ulaştırılması şart. Gazze'nin İsrail saldırıları neticesinde yok edilen altyapısının bir an önce ayağa kaldırılması da önceliklerimiz arasında."

"Hamas, İsrail’den Daha Yapıcı Davranıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile temas halinde olduklarını, Hamas’ın barışa ve müzakerelere hazır olduğunu ifade ederek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

"Hamas, İsrail'den önde gidiyor. Çünkü bu kadar kayıp verdi. Başlarını sokacakları herhangi bir yerleri dahi yok. İsrail'in benzer ve yapıcı tavırlar sergilediğini biz şu ana kadar görmedik. İki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin sorununu ortadan kaldırmaya çalışacağız."

"Gazze’nin Yönetimi Filistinlilerde Olmalı"

Erdoğan, Filistin’in toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti ve Gazze’nin yönetiminin Filistinlilerde kalmasının önemini vurguladı:

"Gazze'nin Filistin halkının toprağı olarak kalması çok önemli. Gazze'yi nihayetinde Filistinlilerin yönetmesi de çok mühim. Güvenliğin hangi yolla sağlanacağı konusu, istikrar gücünün nasıl kurulup işletileceği konusu ayrıntılı olarak değerlendirilebilir."

"İsrail Planlı Bir Soykırım Yapıyor"

Gazze’de yaşananların insanlık suçu olduğunu dile getiren Erdoğan, İsrail’in eylemlerinin planlı bir soykırım ve terör olduğunu ifade etti:

"Gazze'de büyük bir drama, soykırıma şahit olduk. İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırıları tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. İsrail'in yaptıkları meşru müdafaa değil, planlı bir soykırımdır ve terördür."

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Yeni Format: 'TDT Plus'

Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu:

"Teşkilatımızın uluslararası aktör olma konumunu pekiştirerek bu gayeyle 'Türk Devletleri Teşkilatı Plus' ismini verdiğimiz yeni bir format ihdas edilmesini kararlaştırdık. Savunma sanayi, enerji, bağlantısallık ve kritik mineraller alanında iş birliği başlatma kararı aldık."

“F-35 Konusunu Açıkça Gündeme Getirdik”

ABD ile ilişkiler konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, F-35 ve CAATSA yaptırımlarıyla ilgili gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:

"Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede bu yönde müspet mesajlar aldık. F-35 konusunu açık ve net bir şekilde gündeme getirdik. Türkiye bu projede ortak, parasını ödemiş bir ülke. Bizi programdan çıkaran gerekçelerin meşruiyeti yok."

Sumud Filosu ve Tahliyeler: "Türk Hava Yolları Üst Düzeyde Destek Verdi"

İsrail tarafından alıkonulan Sumud Filosu’ndaki gemiler ve aktivistlerin tahliyesi konusunda Türkiye'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini söyleyen Erdoğan:

"Türk Hava Yolları hepsi için giysiler hazırladı, yemekler sundu. 'Hiçbir yerde görmediğimiz ilgi ve alakayı Türk Hava Yolları'ndan gördük' dediler. Orada uluslararası diplomasinin ötesinde farklı bir güzellik ortaya çıktı."