Premier Lig’de lider Arsenal 7 maçta 3, Manchester City 6, Liverpool ise 9 gol yerken; La Liga’da Real Madrid ve Barcelona 8 maçta 9’ar gol yedi. Bundesliga’da Bayern Münih 6 maçta 3, Borussia Dortmund 4, Leipzig 8 ve Stuttgart 6 kez kalesinde gol gördü.

Serie A’da yalnızca Roma, Göztepe ile aynı savunma başarısını yakalayarak 6 maçta 2 gol yedi. Milan 3, Inter 8 golle izledi. Fransa Ligue 1’de PSG ve Marsilya 5’er, Strasbourg 7 ve Lyon 5 gol yedi. Hollanda’da ise lider Feyenoord 6, PSV 11, Ajax 7 golle oynadı.

Göztepe, yalnızca Portekiz Ligi lideri Porto’nun gerisinde kaldı. Porto 8 maçta yalnızca 1 gol yiyerek Avrupa genelinde Göztepe’yi geçen tek takım oldu.

Göztepe’de Hedef Süper Lig Zirvesi

Yeniden Süper Lig’e yükseldiği sezonda güçlü rakiplerini geride bırakarak istikrarlı savunma hattı kuran sarı-kırmızılılar, bu performansıyla hem Türkiye’de hem Avrupa’da dikkatleri üzerine çekti. Göztepe, milli ara sonrası savunma başarısını sürdürerek zirve yarışında kalmak istiyor.