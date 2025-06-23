Ak Parti Manisa eski Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu. Bilen’den bu sabah haber alınamayınca ekipler evine gitti. Yapılan incelemede İsmail Bilen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen’in ailesinin yurt dışında olduğu ve evde yalnız olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bilen’in ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

İsmail Bilen Kimdir?

İsmail Bilen, 25 Ekim 1961 doğumlu Muş’un Bulanık ilçesi kökenli bir Türk siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Bilen, uzun yıllar serbest avukat olarak çalışmış; aynı zamanda SİMPAŞ A.Ş.’nin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi, Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin kurucuları arasında yer almıştır.

2002–2023 yılları arasında toplam dört dönemde Manisa milletvekili olarak TBMM’de görev yapmış olan Bilen, Adalet, Dilekçe, Anayasa, Milli Savunma ve İnsan Haklarını İnceleme gibi önemli komisyonlarda görev almıştır. Ayrıca zeytin, zeytinyağı ve bağcılık sektörlerinin sorunlarına yönelik araştırma komisyonlarında da yer almıştır.