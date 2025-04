Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen İshak Paşa Sarayı, görkemli mimarİ yapısının yanı sıra yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her dönemi ziyaretçi çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan tarihi yapı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınında uğradı.

Vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinde İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni de ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, gazetecilere, İshak Paşa Sarayı'nın 99 yılda inşa edildiğini söyledi.

Tarihi mekanın her yıl yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Altun, "Ziyaretçi sayısı her yıl artmaktadır. Ülkenin her yerinden ziyaretçi geliyor. Ziyaretçiler burada adeta tarihi yaşıyor. Bayram tatilinde İslam alimi Ahmed-i Hani ve İshak Paşa Sarayı'nı yaklaşık 17 bin kişi ziyaret etti." dedi.

Muhabir: Fatih Çekim