Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tutuklu olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

30 Ocak 2024'te Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararının okunması ve TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonrası verilen, "yok hükmünde" kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulmasının ardından Genel Kurul kapatıldı.

Gelişme, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve tutukluluğuna ilişkin tartışmaların gölgesinde, siyaset ve hukuk çevrelerinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Anayasa Mahkemesi Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde tutulan Can Atalay hakkında, seçilmiş bir milletvekili olarak özgürlüğünün kısıtlanmasının hak ihlali olduğuna ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

MURAT EMİR “YOK HÜKMÜNDE”

Öte yandan Meclis genel Kurulunda konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AYM kararının okutulması ile Atalay’ın vekilliğini düşürme işleminin "yok hükmünde" olduğunu söyledi. Emir, Meclis kürsüsünden yapılan bu okumanın geç kalmış ama yerinde bir adım olduğunu belirterek, “Can Atalay’ın vekilliği hukuken düşmemiştir, düşürülememiştir” dedi.