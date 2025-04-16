“YUSUF TEKİN’İ İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ”

Hürriyetçi Eğitim Sen (HÜRSEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yazılı bir açıklama yaptı. Kuruoğlu; “Proje okullarına yapılan keyfî ve kuralsız atamalar, eğitim camiasında kaosa ve adaletsizliğe neden oluyor. İdarenin plansızlığı sonucu, birçok okulda kadro kargaşası yaşanıyor; bu durum, binlerce öğretmenin norm fazlası olmasına yol açıyor. Şimdi ise bu plansızlığın bedeli, resen atamalarla öğretmenlere ödetilmek isteniyor. Masa başında alınan kararlar ne öğrencinin gelişimine katkı sağlıyor ne de öğretmenin mesleki yeterliğine destek oluyor. Aksine, ağır angaryalarla hem öğretmen hem öğrenci zaman kaybına uğruyor.

Ve en acısı: Yandaşlık var, liyakat yok! Baskı var, tehdit var, keyfî kararlar var! Eğitim sistemi; bilimle, liyakatle ve adaletle şekillenir. Kayırmacılıkla değil! Eğitim sistemi; bilimle, liyakatle ve adaletle şekillenir. Kayırmacılıkla değil! Bu ülkenin öğretmenleri; adalet, şeffaflık ve liyakat istiyor! Yusuf Tekin’in Millî Eğitim Bakanlığını yönetemediği ortadadır. İstifa etmelidir.”