Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Nisan 2025’teki Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu üzere, 2025 yılı için toplam 25 bin öğretmen kadrosu ihdası gerçekleştirildi. Bu kadroların 15 bini sözleşmeli öğretmen, 10 bini ise Millî Eğitim Akademisi için ayrıldı.

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Detayları:

📌 Ön başvurular, 2024 KPSS puanı esas alınarak 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

📌 Her branş için belirlenen kontenjanların 3 katı aday sözlü sınava davet edilecek.

📌 Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

📌 Atamalar, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si esas alınarak yapılacak.

10 Bin Akademi Kadrosu Ne Zaman?

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin öğretmen ataması ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu sürecin tüm aşamalarında mevzuat çerçevesinde titizlikle hareket edileceğini vurguladı ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.